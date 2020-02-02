İzmir'de corona virüs şüphesiyle hastaneye başvuran 2 Taylandlı turist taburcu edildi

Torbalı Devlet Hastanesi Başhekimi Topçu, corona virüs belirti ve bulgularına rastlanmayan 2 Tayland vatandaşının tedavilerinin ardından taburcu edildiğini açıkladı.

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İzmir'de corona virüs şüphesiyle hastaneye başvuran Taylandlı turistlerin yapılan tahlillerinde virüse rastlanmadığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Torbalı ilçesine turistlik amaçla gelen ve isimleri açıklanmayan 2 Tayland vatandaşı, grip ve ateş şikayetiyle Devlet Hastanesi'nin acil servisine başvurdu.

Torbalı Devlet Hastanesi Başhekimi Şenol Topçu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hastanemize corona virüs şüphesiyle müracaat eden iki Taylandlıda viral hastalık şikayeti, belirti ve bulgularına rastlanmadı. Tedavilerinin ardından taburcu edildiler." dedi.

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