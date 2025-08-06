İzmir'de DAEŞ operasyonu: 1 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yaptı.

Jandarma ekipleri tarafından Kemalpaşa ilçesindeki bir eve bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, örgüt üyesi olduğu belirtilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ekiplerin, şüphelinin evindeki aramasında cep telefonuna el konuldu.

Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.