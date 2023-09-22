İzmir'de operasyon | Bombalı eylem hazırlığındaki DAEŞ'lılar yakalandı

İzmir'de düzenlenen DAEŞ operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İzmir polisi, MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde DAEŞ şüphelilerine yönelik çalışma başlattı.

Bornova ilçesinde örgüt mensuplarının dağlık arazide silah ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme sakladığı tespit edildi.

Bombalı eylem hazırlığında bulunduğu belirtilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Söz konusu arazide yapılan aramada; el yapımı parça tesiri bomba yapımında kullanılan malzeme, jel dinamit lokumu, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Terör ve terörizmle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.