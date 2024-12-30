İzmir'de DAEŞ operasyonu: 16 şüpheli yakalandı

İzmir'de terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de DAEŞ operasyonu: 16 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, geçmiş dönemde terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten 15 Suriye uyruklu ile sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 2 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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