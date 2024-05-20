İzmir’de DAEŞ operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı

İzmir’in Menemen ilçesinde terör örgütü DAEŞ’e yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, örgüt mensubu olduğu belirtilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’de DAEŞ operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı

’de terör örgütü ’e düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, DAEŞ Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; DAEŞ yanlısı olarak Menemen ilçesinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarına yönelik 20 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Geçen cumartesi günü gerçekleştirilen operasyonlarda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise silah ve örgütsel kitap ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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