İzmir'de DAEŞ operasyonu: 26 şüpheli gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, DAEŞ 'in faaliyetlerinin tespit edilmesi ve deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Bugün saat 06.00'da 27 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile hakkında toplatma kararı bulunan kitaplara el konuldu.

Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.