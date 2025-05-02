İzmir'de DAEŞ operasyonu: 35 gözaltı
Terör örgütü DAEŞ'e yönelik İzmir merkezli dört ilde operasyon başlatıldı. Operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.
İzmir merkezli dört ilde, silahlı terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı kararı verilen 45 şüpheliden 35'i yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik soruşturma kapsamında 45 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İzmir, Adana, Osmaniye ve Manisa'da eş zamanlı düzenlediği operasyonda 35 şüpheli yakalandı.
Bir zanlının yurt dışında olduğu tespit edilirken, 9 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda dijital materyaller ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.
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