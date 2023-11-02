İzmir'de DAEŞ operasyonu: 4 gözaltı

Terör örgütü DAEŞ içerisinde Suriye'de silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen 4 şüpheli İzmir'de yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye'de DAEŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için soruşturma başlattı.
Soruşturma çerçevesinde jandarma ekiplerince Çeşme ve Buca ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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