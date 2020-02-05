İzmir'de dağda kaybolan 3 kişiye 6 saat sonra ulaşıldı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yürüyüş amacıyla dağa çıkan ve kaybolan 3 kişi 6 saat sonra kurtarıldı.



Nazarköy Mahallesi mevkinden yürüyüş amacıyla dağa çıkan 3 kişi, havanın kararmasıyla yollarını kaybedince AKUT İzmir ekibinden yardım istedi.



Bunun üzerine 7 kişilik AKUT ekibi bölgeye giderek çalışma başlattı.



Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 3 kişilik ekip de çalışmalara katıldı.



Zorlu arazi şartlarında gerçekleştirilen ve yaklaşık 6 saat süren arama çalışmaları sonucunda kayıp 3 kişiye ulaşıldı.

Konu hakkında açıklama yapan AKUT ekip lideri Ramazan Ergut, “Saat 20.00 itibariyle 3 doğa yürüyüşçüsünün kaybolduğuna dair ihbar aldık. İzmir’den 7 kişilik ekip ile olay yerine intikal ettik. 3 doğa yürüyüşçüsüne 6 saat süren çalışmalar neticesinde ulaştık. Sağlıklı bir şekilde tahliyelerini gerçekleştirerek operasyonumuzu tamamladık” dedi.