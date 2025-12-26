İzmir'de dehşet. Eve giren hırsızlar katletti

İzmir’in Konak ilçesinde hırsızlık amacıyla bir eve giren şüpheliler dehşet saçtı.

Olay gece yarısı Lale Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın 1. katındaki dairede meydana geldi. Evden yükselen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 81 yaşındaki ev sahibi Erdinç Kavut’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kavut'un cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ARKA BAHÇEDEN GİRİP YATAK ODASINDA BIÇAKLADILAR

Polis ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüphelinin apartmana arka bahçeden girdiğini ve yatak odasında karşılaştıkları Kavut’u arbede sırasında göğsünden bıçakladığını tespit etti.

Şüphelilerin, olayın ardından evden bazı gıda ürünlerini alarak kaçtığı ve araçta bekleyen diğer şüpheliyle birlikte olay yerinden firar ettiği belirlendi. Başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, Kavut’un eşinin de olay sırasında evde olduğu, evden gelen sesleri duyan çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiği öğrenildi.