İzmir'de demir çelik fabrikasında patlama. 17 kişi hayatını kaybetti

ÜÇ BAKAN BÖLGEDE İNCELEME YAPTI



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu fabrikada incelemelerde bulundu.



Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Bayraktar, iş kazasının fabrikadaki elektrik ark ocağında, iki haftada bir gerçekleştirilen rutin bakım çalışması sırasında vincin çökmesi sonucu meydana geldiğini belirtti.



Patlamada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Bayraktar, şöyle devam etti:

“Olayda ihmali olan kim varsa bunun üzerinde kararlılıkla gidilecek. Bu konuda kimsenin endişesi olmaması lazım. Ailelerimizin bütün ihtiyaçlarıyla devlet olarak bizler ilgileniyoruz. Onların yanında olmaya devam edeceğiz. Olay tüm yönleriyle, hem idari olarak hem adli olarak araştırılacak.”



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise patlama nedeniyle büyük bir üzüntü içinde olduğunu dile getirdi.

Olayın ilk anından itibaren devletin bütün ilgili kurumlarının valiliğin koordinasyonunda seferber olduğunu anlatan Işıkhan, "Olayın yaşandığı iş yerinde 37 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 iş yeri hekimi ve ayrıca bir sağlık personeli bulunmaktadır. İş yeriyle ilgili bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından çeşitli dönemlerde denetimler ve teftişler gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.



Bakanlık olarak olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli inceleme ve teftişlerin yapıldığını bildiren Işıkhan, süreci yakından takip ettiklerini söyledi. Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

“Kimin ihmal ve kusuru varsa bu konuda mutlaka adli makamlar gerektiği müdahaleleri, işlemleri yapacaklardır. Bizim için her işçimizin canı kıymetlidir.”



Üç bakan daha sonra hastanedeki yaralıları ziyaret etti.



YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ



Aliağa Sulh Ceza Hakimliğince, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine alınan kararda, soruşturma tamamlanıncaya kadar dosya kapsamındaki olayla ilgili her türlü haber, röportaj, eleştiri ve yorum içeren yayınların yasaklanmasına hükmedildi.

Kararda, söz konusu paylaşımların kamuoyunda yanlış bilgilendirmeye neden olduğu ve soruşturmanın sağlıklı yürütülmesini engellediği belirtildi.

Hakimlik kararını 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3/2. maddesi kapsamında aldı.