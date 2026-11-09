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İzmir'de demir çelik fabrikasında patlama

09.11.2026 12:41

Son Güncelleme: 09.11.2026 12:47

İzmir'de demir çelik fabrikasında patlama
IHA

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

NTV.com.tr - Haber Merkezi
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İzmir'de demir çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

İzmir'de Aliağa HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Aliağa ilçesindeki bir sanayi tesisinde patlama sesi duyuldu, dumanlar yükseldi.

 

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sanayi tesisinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

 

Olaya ilişkin ayrıntıları aktaran NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak, patlama sonrası yangın çıktığını söyledi.

 

Ak, yaralananların olduğu bilgisinin bulunduğunu da aktardı.

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