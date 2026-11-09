İzmir'de demir çelik fabrikasında patlama

İzmir 'de Aliağa HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aliağa ilçesindeki bir sanayi tesisinde patlama sesi duyuldu, dumanlar yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sanayi tesisinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Olaya ilişkin ayrıntıları aktaran NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak, patlama sonrası yangın çıktığını söyledi.

Ak, yaralananların olduğu bilgisinin bulunduğunu da aktardı.