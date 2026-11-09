İzmir'de demir çelik fabrikasında patlama. Çok sayıda can kaybı var
09.11.2026 12:41
Son Güncelleme: 09.11.2026 15:20
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Yaralılar olduğu belirtiliyor.
İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı. Olayda altı kişi hayatını kaybetti, üçü ağır 13 kişi yaralandı. Sekiz işçi enkaz altında.
İzmir'de Aliağa ilçesi Yeni Foça yolu üzerindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda öğle saatlerinde patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Valilik patlamada altı kişinin hayatını kaybettiğini üçü ağır 13 kişinin de yaralandığını açıkladı. Sekiz işçinin ise enkaz altında kaldığı belirtiliyor.
Ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.