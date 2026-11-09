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İzmir'de demir çelik fabrikasında patlama. Çok sayıda can kaybı var

09.11.2026 12:41

Son Güncelleme: 09.11.2026 15:20

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Yaralılar olduğu belirtiliyor.

NTV.com.tr - Haber Merkezi
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İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı. Olayda altı kişi hayatını kaybetti, üçü ağır 13 kişi yaralandı. Sekiz işçi enkaz altında.

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İzmir'de Aliağa ilçesi Yeni Foça yolu üzerindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda öğle saatlerinde patlama meydana geldi.

 

Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Valilik patlamada altı kişinin hayatını kaybettiğini üçü ağır 13 kişinin de yaralandığını açıkladı. Sekiz işçinin ise enkaz altında kaldığı belirtiliyor.

 

 Ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

14:55
DÖRT CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ
Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını ve dört Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini açıkladı.
14:43
CAN KAYBI SAYISI ALTIYA YÜKSELDİ
Valilik olayda yaşamını yitirenlerin sayısının altıya yükseldiğini açıkladı. Üçü ağır 13 kişinin yaralandığı patlamada, enkaz altında kalan sekiz işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
14:25
BURHANETTİN DURAN VE ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bölgede arama kurtarma çalışmalarının titizlikle sürdüğünü söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Duran "Meydana gelen kaza hepimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, kayıp vatandaşların sağ salim kurtarılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da, patlamayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başmüfettiş görevlendirildiğini açıkladı.
13:53
VALİLİK: ÜÇ CAN KAYBI, ÜÇÜ AĞIR 14 YARALI VAR
İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada; ilk belirlemelere göre olayın, sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiği bildirildi. Açıklamada ilk tespitlere göre üç kişinin hayatını kaybettiği, üçü ağır olmak üzere toplam 14 kişinin yaralandığı belirtildi. Patlama sonrasında enkaz altında kalan 10 kişiye ulaşmak için arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
13:50
BAKAN MEMİŞOĞLU: BİR CAN KAYBI VAR
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini üçü ağır 15 kişinin yaralandığını söyledi.
13:26
BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayın ilk anından itibaren tüm ilgili birimlerin koordineli şekilde sahada arama kurtarma, söndürme ve müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.
Anadolu Ajansı
13:14
CAN KAYIPLARI VAR
Olay yerinden ayrıntıları aktaran NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak, ilk bilgilere göre olayda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisinin bulunduğunu aktardı. Patlama sonrası yangın çıktığını da söyleyen Ak, çok sayıda işçinin enkaz altında kaldığını belirtti.
DHA
11:30
FABRİKADA PATLAMA OLDU
İzmir'in Aliağa ilçesi Yeni Foça yolu üzerindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda öğle saatlerinde iddiaya göre ocaktaki fırında patlama meydana geldi. O sırada işçiler mesaideydi. Şiddetli patlama sonrası yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ölü ve yaralıların olduğu patlamanın ardından hastanelere 11 yaralının kaldırıldığı belirtildi.
DHA
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