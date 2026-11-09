İzmir'de demir çelik fabrikasında patlama. Çok sayıda can kaybı var

BURHANETTİN DURAN VE ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bölgede arama kurtarma çalışmalarının titizlikle sürdüğünü söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Duran "Meydana gelen kaza hepimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, kayıp vatandaşların sağ salim kurtarılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da, patlamayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başmüfettiş görevlendirildiğini açıkladı.