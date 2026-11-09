İzmir'de demir çelik fabrikasında patlama. Üç kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi kayıp

VALİLİK: ÜÇ CAN KAYBI, ÜÇÜ AĞIR 14 YARALI VAR

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada; ilk belirlemelere göre olayın, sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiği bildirildi. Açıklamada ilk tespitlere göre üç kişinin hayatını kaybettiği, üçü ağır olmak üzere toplam 14 kişinin yaralandığı belirtildi. Patlama sonrasında enkaz altında kalan 10 kişiye ulaşmak için arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.