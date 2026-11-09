İzmir'de demir çelik fabrikasında patlama. Üç kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi kayıp
09.11.2026 12:41
Son Güncelleme: 09.11.2026 14:03
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Yaralılar olduğu belirtiliyor.
İzmir'de demir çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Olayda üç kişi hayatını kaybetti, üçü ağır 14 kişi yaralandı.
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13:53
VALİLİK: ÜÇ CAN KAYBI, ÜÇÜ AĞIR 14 YARALI VAR
İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada; ilk belirlemelere göre olayın, sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiği bildirildi. Açıklamada ilk tespitlere göre üç kişinin hayatını kaybettiği, üçü ağır olmak üzere toplam 14 kişinin yaralandığı belirtildi. Patlama sonrasında enkaz altında kalan 10 kişiye ulaşmak için arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
13:50
BAKAN MEMİŞOĞLU: BİR CAN KAYBI VAR
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini üçü ağır 15 kişinin yaralandığını açıkladı.
13:26
BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olayın ilk anından itibaren tüm ilgili birimlerin koordineli bir şekilde sahada arama-kurtarma ve söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek "Yaralanan kardeşlerimiz hastanelere sevk edilmiş olup, sağlık durumları yakından takip edilmektedir." dedi. Gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Bakan Çiftçi, "Yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyor; fedakârlıkla görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar temenni ediyorum." diye konuştu.
13:14
CAN KAYIPLARI VAR
Olay yerinden ayrıntıları aktaran NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak, ilk bilgilere göre olayda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisinin bulunduğunu aktardı. Patlama sonrası yangın çıktığını da söyleyen Ak, çok sayıda işçinin enkaz altında kaldığını belirtti.
11:30
FABRİKADA PATLAMA OLDU
İzmir'in Aliağa ilçesi Yeni Foça yolu üzerindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda öğle saatlerinde iddiaya göre ocaktaki fırında patlama meydana geldi. O sırada işçiler mesaideydi. Şiddetli patlama sonrası yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ölü ve yaralıların olduğu patlamanın ardından hastanelere 11 yaralının kaldırıldığı belirtildi.