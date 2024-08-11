İzmir'de deniz seferlerine fırtına engeli

İzmir'de yarın beklenen fırtına nedeniyle Güzelbahçe, Foça, Mordoğan ve Urla iskelelerine düzenlenen seferlerin iptal edildiği açıklandı.

İzmir'de deniz seferlerine fırtına engeli

İZDENİZ'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yarın beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle yaz seferleri kapsamında gerçekleştirilen Güzelbahçe, Foça, Mordoğan ve Urla seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, 11 Ağustos 2024 Pazar günü (yarın) beklenen (NNE) kuzey/ kuzeydoğu yönlü şiddetli rüzgarlar nedeniyle yaz seferleri programı kapsamında Güzelbahçe, Foça, Mordoğan, Urla iskelelerine düzenlenen seferler yapılamayacaktır" denildi.

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