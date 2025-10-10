İzmir'de denizde ceset bulundu

Bostanlı Vapur İskelesi yakınlarında, denizde hareketsiz halde bir kişinin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu acil çağrı merkezine bildirdi.

Bölgeye Sahil Güvenlik ve polis ekipleri yönlendirildi. Sudan çıkartılan cesedin 34 yaşındaki engelli İbrahim Aslan'a ait olduğu belirlendi. Aslan'ın naaşı, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.