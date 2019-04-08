Alınan bilgiye göre, Alsancak sahilinde hareketsiz kişiyi fark edenler durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.
Deniz polisi tarafından botla kıyıya çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, otopsi ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
Anadolu AjansıTürkiye
İzmir'in Konak ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Alsancak sahilinde hareketsiz kişiyi fark edenler durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.