İzmir'in Karşıyaka ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Karşıyaka İskele açıklarında balık tutanlar, suda hareketsiz duran kişiyi görerek polise haber verdi.
Deniz polisi tarafından kıyıya çıkarılan ve 20 ila 25 yaşında olabileceği tahmin edilen erkek şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, otopsi ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
Anadolu AjansıTürkiye
İzmir Karşıyaka sahilinde balık tutanlar bir erkek cesedi buldu.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.