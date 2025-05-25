İzmir’de denize giren genç boğuldu
İzmir'de denize giren 24 yaşındaki genç boğularak, arkadaşları sinir krizi geçirdi.
İzmir’in Çeşme ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte denize giren Şerif Bilen (24), dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Kıyıya çıkartılan Şerif Bilen‘in hayatını kaybettiği belirlendi. Bilen’in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.
Talihsiz gencin hayatını kaybettiğini öğrenen arkadaşları ise sinir krizi geçirdi.
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