İzmir'de depoda çıkan yangında 4’ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi

Alınan bilgiye göre, Onur Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanda içerisinde gıda ürünleri bulunan depoda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Binadan dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekipler, dumanın sardığı binadaki vatandaşları tahliye etti. Yangında dumandan hafif şekilde etkilenen 4'ü çocuk 8 kişi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Yangında, deponun üst katındaki daire ile park halindeki kamyonet zarar gördü.