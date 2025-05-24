İzmir'de deprem (AFAD-Kandilli son depremler)
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında saat 13.52'de bir deprem meydana geldi. Şehrin bazı ilçelerinde de hissedilen depremin büyüklüğü 3,7 olarak açıklandı.
İzmir'de saat 13.52'de deprem meydana geldi.
Deprem Foça ilçesi açıklarında oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin büyüküğünü 3,7 olarak açıkladı. Deprem 9,93 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Deprem herhangi bir olumsuzluğa neden olmazken, sarsıntıyı hissedenler sosyal medyada paylaşım yaptı.
Depremin merkez üssü Foça ilçesi açıkları
AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER TABLOSU
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