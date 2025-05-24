İzmir'de deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

İzmir'de saat 13.52'de deprem meydana geldi.

Deprem Foça ilçesi açıklarında oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin büyüküğünü 3,7 olarak açıkladı. Deprem 9,93 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem herhangi bir olumsuzluğa neden olmazken, sarsıntıyı hissedenler sosyal medyada paylaşım yaptı.