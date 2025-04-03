İzmir'de derede erkek cesedi

İzmir'in Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi'ndeki suda bir erkeğin hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Bölgeye yönlendirilen ekipler, dereden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.



Ceset otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.