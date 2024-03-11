İzmir’de devrilen araçta 2’si ağır 5 yaralı

Yaralılar, bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Sağlık durumu ciddiyetini koruyan yaralılardan Caner D, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Nefise Ö. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.