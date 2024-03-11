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İzmir’de devrilen araçta 2’si ağır 5 yaralı

İzmir’de hafif ticari aracın devrilmesiyle meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İzmir’de devrilen araçta 2’si ağır 5 yaralı

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’in Ödemiş ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 2’si ağır 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alim B. (19) yönetimindeki 48 AGU 851 plakalı hafif ticari araç, Yanıkkırı mevkisinde devrildi.

Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı.

İzmir’de devrilen araçta 2’si ağır 5 yaralı - 1

Yaralılar, bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan yaralılardan Caner D, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Nefise Ö. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

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