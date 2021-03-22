İzmir'de Doç. Dr. İbrahim Gündoğan 6'ncı kattan düşüp hayatını kaybetti

İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gündoğan, saat 13.30 sıralarında Buca ilçesinde yaşadığı binanın 6'ncı katından düşerek kanlar içinde kaldı.



Gündoğan'ı yerde görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gündoğan'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Yapılan inceleme sonrası Doç. Dr. İbrahim Gündoğan'ın cenazesi, morga kaldırıldı.

EVİ DEPREMDE HASAR GÖRÜNCE TAŞINMIŞ



Biri avukat iki yetişkin kızı bulunan Gündoğan'ın sınıf öğretmeni eşinin bir süredir rahatsız olduğu öğrenildi. Doç Dr. İbrahim Gündoğan'ın yine bir süre önce Bornova'da yaşadığı ancak evi depremden hasar görünce Buca'ya taşındığı da kaydedildi.



ÇIRA DİYE YAKILAN MADDENİN KEHRİBAR OLDUĞUNU TESPİT EDEN EKİPTE YER ALIYORDU



Öte yandan Doç. Dr. İbrahim Gündoğan'ın, Bayburt'ta köylülerin yıllardır çıra diye yaktığı alandaki maddenin "doğal kehribar" olduğunun tespit edilmesinde görev alan ekipte yer aldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.