İzmir’de doğalgaz borusu patladı: Yangın 1,5 saatte söndürüldü

İzmir’in Konak ilçesinde elektrik arızası sebebiyle kepçe ile yapılan çalışmalar sırasında doğalgaz borusunun patlaması sonucu yangın çıktı. Mahallede endişeye yol açan olayda yaralanan olmadı.

İzmir’de doğalgaz borusu patladı: Yangın 1,5 saatte söndürüldü

Olay dün saat 22.30 sıralarında Alsancak Mahallesi 1440 sokakta meydana geldi.

İddiaya göre deniz taşmasının ardından bölgedeki elektrik arızasını gidermek çalışmalar sürerken, kepçenin darbesiyle borusu patladı. Borunun patlamasıyla yangın çıkarken, endişelenen mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve doğalgaz dağıtım şirketi görevlileri sevk edildi.

İzmir’de doğalgaz borusu patladı: Yangın 1,5 saatte söndürüldü - 1

Gaz ekiplerince bölgedeki gazın kapatılması ve itfaiyenin çalışmalarının ardından yangın yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.

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