İzmir'de doğalgaz patlaması: 2 yaralı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bir evde doğalgaz nedeniyle meydana gelen patlamada baba ve oğlu yaralandı.

İzmir'de doğalgaz patlaması: 2 yaralı

'in Karşıyaka ilçesi Alaybey Mahallesi'nde, 5 katlı apartmanın 4. katında doğalgazdan kaynaklandığı belirtilen patlama meydana geldi.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polisi ekibi sevk edildi.

Evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. anında binada bulunan baba A.F.A ile oğlu B.A. (20) yaralandı.

İzmir'de doğalgaz patlaması: 2 yaralı - 1

Vücudunda yanıklar oluşan baba ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, oğlu ise polis aracıyla özel bir hastaneye götürüldü.

Patlama nedeniyle evin balkonunda ve binanın camlarında hasar oluştu.

ekipleri bölgedeki gaz akışını durdurdu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...