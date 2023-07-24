İzmir'de doğalgaz patlaması: 2 yaralı

Vücudunda yanıklar oluşan baba ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, oğlu ise polis aracıyla özel bir hastaneye götürüldü.



Patlama nedeniyle evin balkonunda ve binanın camlarında hasar oluştu.



Doğalgaz ekipleri bölgedeki gaz akışını durdurdu.

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