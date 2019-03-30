Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi'nde meydana gelen olayda B.K, doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na hasta kocası için ilaç yazdırmak istedi. Yoğurtçuoğlu'nun hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söylemesi üzerine B.K. tepki göstererek odadan çıktı. Bir süre sonra sağlık merkezine gelen B.K'nin kocası M.K. doktoru darbetti.



Araya girenlerin ayırmasının ardından kalabalık bir grupla merkeze gelen M.K, Yoğurtçuoğlu'na tekrar saldırdı. Çıkan kavgada doktorun burnu kırıldı. Kavgayı ayırmak isterken saldırıya uğrayan doktor Elif Çağlayan Türk'ün öğretmen eşi Ali Türk'ün kafatasında da zedelenme meydana geldi.



Çevredeki esnafın sağlık merkezine gelerek saldırgan grubu dağıtmasının ardından Yoğurtçuoğlu ve Türk, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.



Yoğurtçuoğlu ve Türk'ün tedavileri Ege Üniversitesi Hastanesinde yapıldı.



Yoğurtçuoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, karşı tarafın ilaç yazması için kendisini zorladığını anlatarak "Yasal bir suç olduğunu belirttim. Hastanın kocası gelerek 'Yazacaksın.' dedi. Sesini yükseltti. İleri geri konuştu. Anahtar benzeri kesici bir aletle kafama vurmaya başladı. Çalışanımız yardıma geldi. Kişi çok sinirliydi. Sonra kalabalık geldiler. 7-8 kişiyi zor zapt ettik. Yardım etmeye çalışan esnafı da darbettiler." diye konuştu.



İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, üzücü olayı duyar duymaz şiddete maruz kalan doktoru arayıp geçmiş olsun dileklerini ilettiğini aktararak "Sağlıkta şiddeti bir kez daha kınıyorum. Pazartesi günü doktorumuzu ziyaret edeceğim." dedi.

