Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

İzmir'de doktora saldırı. Şüpheli yakalandı

20.02.2026 00:02

İzmir'de doktora saldırı. Şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı

Şüpheli N.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA

İzmir'in Selçuk Devlet Hastanesi'nde görevli göz doktoru Uğur Kahraman saldırıya uğradı. Doktoru darbeden şüpheli gözaltına alındı.

Selçuk Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hastanede görevli göz doktoru Uğur Kahraman'ın görevi başında fiziksel şiddete uğradığı belirtildi.

 

RANDEVUSUZ MUAYENE ISRARI  

Saldırganın gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

 

"Kişinin randevusuz muayene talebi, ertesi gün için planlanmış olmasına rağmen, doktorumuz saldırıya maruz kalmıştır. Saldırgan gözaltına alınmış olup, hakkında adli işlemler devam etmektedir. Amacı her koşulda sağlık hizmeti sunmak olan, sağlık çalışanlarına yapılan şiddetin her türlüsünü kınıyor, göz doktorumuz Uğur Kahraman'a ve tüm sağlık ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

 

Polis ekiplerince gözaltına alınan N.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram