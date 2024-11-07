İzmir'de dolandırıcılık operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

İzmir'de sahte internet siteleri üzerinden araç yedek parçası satışı vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de dolandırıcılık operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, sahte internet siteleri üzerinden araç yedek parçası satışı vaadiyle yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuruna el konuldu, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

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