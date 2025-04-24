İzmir'de dolu yağışı: Araziler beyaza büründü

Öğle saatlerinde, İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak yağış, yerini dolu yağışına bıraktı.



Dolu yağışının ardından her yer beyaza bürünürken, görüntü adeta kar yağışını andırdı.



Etkili olan dolu yağışının ardından bölgedeki dağlık arazi bembeyaz olurken, Küre Mahallesi Muhtarı Gökhan Gültekin, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.