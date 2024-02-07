İzmir’de drone fabrikası vaadiyle milyarlık vurgun: Holding sahibi ve 29 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir’de bir holdingin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 30 kişi hakkında yüksek kar vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.



Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek kar vaadiyle 30 kişiden 23 milyon lira toplayarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen, bir holdingin sahibi S.O, eşi S.O. ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 30 şüpheliyi yakalamak için Çiğli ilçesindeki şirket binası ile bazı adreslere operasyon düzenledi.

40 milyonluk vurgun iddiası | Ponzi soruşturması tamamlandı: Savcılık 120 yıla kadar hapis istedi Haberi Görüntüle "DRONE FABRİKASI YALANIYLA 2,5 MİLYAR LİRA TOPLADILAR"

Zanlıların satışını yaptıkları tokenla, kripto piyasalarında para kazandıracaklarını ve drone fabrikası kurarak kar payı dağıtacaklarını vadettiği, bu yöntemlerle yaklaşık 2 bin 500 kişiden 2,5 milyar lira topladıkları öne sürüldü. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun