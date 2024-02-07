İzmir’de drone fabrikası vaadiyle milyarlık vurgun: Holding sahibi ve 29 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir’de faaliyet gösteren bir holdingin yöneticisi, 2,5 milyar liralık vurgun yapmakla suçlanıyor. Holding sahibinin, satışını yaptıkları tokenla; kripto para piyasalarında para kazanacakları ve drone fabrikası kuracakları iddiasıyla, çok sayıda kişiyi tuzağa düşürdüğü öne sürüldü. Toplanan paranın 2,5 milyar lira seviyesinde olduğu belirtiliyor. İddialar üzerine harekete geçen savcılık, aralarında holdingin sahibi ve eşinin de bulunduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İzmir’de drone fabrikası vaadiyle milyarlık vurgun: Holding sahibi ve 29 kişi hakkında gözaltı kararı

’de bir holdingin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 30 kişi hakkında yüksek kar vaadiyle nitelikli suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek kar vaadiyle 30 kişiden 23 milyon lira toplayarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen, bir holdingin sahibi S.O, eşi S.O. ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 30 şüpheliyi yakalamak için Çiğli ilçesindeki şirket binası ile bazı adreslere operasyon düzenledi.

40 milyonluk vurgun iddiası | Ponzi soruşturması tamamlandı: Savcılık 120 yıla kadar hapis istedi

40 milyonluk vurgun iddiası | Ponzi soruşturması tamamlandı: Savcılık 120 yıla kadar hapis istedi

Haberi Görüntüle

"DRONE FABRİKASI YALANIYLA 2,5 MİLYAR LİRA TOPLADILAR"

Zanlıların satışını yaptıkları tokenla, kripto piyasalarında para kazandıracaklarını ve drone fabrikası kurarak kar payı dağıtacaklarını vadettiği, bu yöntemlerle yaklaşık 2 bin 500 kişiden 2,5 milyar lira topladıkları öne sürüldü.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...