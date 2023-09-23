İzmir'de düşen helikopterden kurtulmuştu: Kırgız pilotun tedavisi sürüyor

16 Eylül'de Keler Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale sırasında Tahtalı Barajı'na düşerken helikopterden göle atlayan ve çeşitli yerlerinden yaralanan Erkinbek, kaldırıldığı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak servise alındı.



Vücudundaki kırıklar ve akciğerindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi gören Erkinbek'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.



AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Kırgız pilotu ziyaretinin ardından X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.



Çankırı, paylaşımında, "İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangınına müdahale için Tahtalı Barajı'ndan su alırken kaza kırıma uğrayan helikopterden yaralı kurtulan Kırgız mürettebat ekibinden Erkinbek Isabekov'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Tüm İzmir halkı adına kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik." ifadesini kullandı.



OLAY



Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 16 Eylül'de öğle saatlerinde çıkan ve Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan yangına, sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan müdahale edilmişti.



Yangına gece saatlerinde gece görüş özelliği bulunan 3 helikopter müdahale etmişti. Helikopterlerden biriyle irtibat saat 23.53'te kesilmiş, yapılan araştırma sonucu helikopterin su aldığı Tahtalı Barajı'na düştüğü belirlenmişti.



4 personelin görev yaptığı helikopter düşmeden atlayan Kırgızistan uyruklu ikinci pilot İsabekov Erkinbek, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.



Pilot Mehmet Akif Tutuk ve Kırgız mürettebat Agaev Olek ile Ianshanlo Lamzar'ın cesetleri baraj gölünde bulunmuştu.