İzmir'de düşen helikopterin kurtarılma anı paylaşıldı

Geçtiğimiz cumartesi günü Menderes ilçesi Keler Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale ederken su aldığı esnada Tahtalı Barajı'na düşen helikopterde mürettebattan 4 kişi kaybolmuştu.

Olayın ardından Kırgızistan uyruklu İsabekov Erkinbek, kendi imkanları ile kıyıya çıkarak yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Dün gerçekleştirilen çalışmalarda da mürettebattan İanshanlo Lamzar ve Oleg Agaev'in cansız bedenleri enkazdan çıkartıldı. İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, helikopter mürettebatından aranan son kişi olan Türkiye vatandaşı Mehmet Akif Tutuk'un cansız bedeninin enkazdan çıkartıldığı belirtildi.



HELİKOPTER ENKAZI BÖYLE ÇIKARTILDI



Öte yandan helikopter enkazındaki arama kurtarma çalışmaları için Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Su Altı Kurtarma (SAK) ekipleri bölgede çalışma yürüttü.