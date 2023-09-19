İzmir'de düşen helikopterin kurtarılma anı paylaşıldı

İzmir'in Menderes ilçesinde yangına müdahale ederken su aldığı esnada Tahtalı Barajı'na düşen helikopterin enkazının kurtarılma anları, Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabında paylaşıldı.

İzmir'de düşen helikopterin kurtarılma anı paylaşıldı

Geçtiğimiz cumartesi günü Menderes ilçesi Keler Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale ederken su aldığı esnada Tahtalı Barajı'na düşen helikopterde mürettebattan 4 kişi kaybolmuştu.

Olayın ardından Kırgızistan uyruklu İsabekov Erkinbek, kendi imkanları ile kıyıya çıkarak yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Dün gerçekleştirilen çalışmalarda da mürettebattan İanshanlo Lamzar ve Oleg Agaev'in cansız bedenleri enkazdan çıkartıldı. Valiliğinden yapılan açıklamada, helikopter mürettebatından aranan son kişi olan vatandaşı Mehmet Akif Tutuk'un cansız bedeninin enkazdan çıkartıldığı belirtildi.

HELİKOPTER ENKAZI BÖYLE ÇIKARTILDI

Öte yandan helikopter enkazındaki arama kurtarma çalışmaları için Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Su Altı Kurtarma (SAK) ekipleri bölgede çalışma yürüttü.

enkazının çıkarılması için yürütülen çalışmalar da Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabında paylaşıldı.

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