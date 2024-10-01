İzmir'de duvara çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü öldü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde duvara çarptıktan sonra alev alan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İzmir'de duvara çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü öldü

Hüseyin Z'nin (23) kullandığı 35 AN 4011 plakalı otomobil, Örnekköy Kemalpaşa Caddesi Demirliçay mevkisinde kontrolden çıkarak bir bahçenin duvarına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araç yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, Hüseyin Z'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık incelemesinin ardından sürücünün cenazesi otopsi için Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yol, ekiplerin çalışması sonrası tekrar açıldı.

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