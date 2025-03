İzmir'de elektrik akımı faciasında yeni rapor: 4 sanığın birinci derecede etkisi var!

İzmir'de sağanak sırasında sokakta yürürken elektrik akımına kapılan İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz (23) hayatını kaybetmişti.



Sanıkların yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.



İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde 9'u tutuklu 42 sanığın yargılandığı davanın dosyasına, olay yerinde ikinci kez yapılan keşfin ardından inşaat, çevre, elektrik mühendisleri ile iş sağlığı güvenliği uzmanından oluşan 6 kişinin hazırladığı 309 sayfalık yeni bilirkişi raporu eklendi.



Sanıklara ve kuruluşlara ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı raporda, olayla illiyet bağları en yüksek seviyeden başlamak ve 1, 2, 3 ve 4. dereceden olmak üzere 4 ayrı kategoride sınıflandırılma yapıldı, kusur ve hatalar belirtildi.



Derecelendirmenin teknik yönden tarafların olaya etkilerine göre daha çok ile daha az arasında yapıldığı, teknik analize dayalı olduğu kaydedildi.



Sanıklardan İZSU taşeronu Argan Mühendislikten inşaat mühendisi D.K. ile GDZ Elektrik personeli F.A, arıza onarım müdürü A.K. ve arıza onarım ustası M.T'nin teknik yönden 1. derece etkisi olduğu aktarıldı.



GDZ Elektrik arıza onarım müdürü A.K'nin olay yerindeki hatlarda 2019'da yaşanan elektrik kaçaklarını ve 4 kablo eki işleminin yapıldığını dikkate almayarak, 9 Ocak 2024'te yüzeye yakın kablo eki işlemine kesin çözüm bulmaması, yağmur suyu mazgallarının hemen yanı başından geçen hatların can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini görmemesi, arıza ekiplerinin bozdukları asfaltın yenilenmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesine müracaat edilmesi için gerekli GDZ Elektrik birimlerini harekete geçirmemesinin olayda 1. derece etkisi olduğu ifade edildi.



GDZ Elektrik personeli F.A'nın da kabloların mazgallara çok yakın olduğunu görmesine rağmen kabloların yerlerini değiştirmediği vurgulanarak, "Kabloları derine alınmaması sonucunda olası bir su birikintisi mevcudiyetinde, elektrik kaçağı durumunda can ve mal güvenliğini tehdit edeceğini bilecek, elektrik ile suyun yan yana gelmemesi gereken iki tehlikeli unsur olduğunu anlayabilecek bilgi birikimine sahip olan 'elektrikle ilgili bir fen adamı' olduğu dikkate alınarak olayın meydana gelmesinde teknik yönden 1. derece etkisi olduğu anlaşılmıştır." değerlendirmesi paylaşıldı.



İZSU taşeronu Argan Mühendislikten inşaat mühendisi D.K'nin ise olayın gerçekleştiği yerde 3 Ocak 2024'te ızgara döşeme işlemlerini yaptığı ve yaptırdığı, yağmur suyu rögarlarının yapım işinin hatalı imalatı nedeniyle 1. derece etkisi olduğu kaydedildi.



GDZ Elektrik arıza onarım ustası M.T'nin 9 Ocak 2024'te F.A. tarafından yapılan kablo eki işinde, kabloların yüzeye yakın ve mazgalın yanı başında olduğunu gördüğü, hatalı derinlik ve mazgala aşırı yakınlık bilgisini amirleriyle paylaşmayıp acil durum koduyla olay yerini işaretleyip güvenlik çemberi içine almadığı ve derhal ilgili müdürlüğün buradaki ihlalin giderilmesi için gerekli işlemleri başlatmadığı belirtildi.



Bazıları tutuklu sanıklardan GDZ Elektrik Metropol Bölge Müdürü Teknik Şefi A.O.K, GDZ Elektrik operasyon takım yöneticisi A.S, GDZ Elektrik arıza onarım yöneticisi M.F.T, İZSU teknik amiri M.Z.A, GDZ Elektrik arıza mühendisi M.C, GDZ Elektrik yapım işleri uzman yardımcısı M.A, GDZ Elektrik operasyon yönetici A.D, İZSU taşeronu Argan Mühendislikten A.K, GDZ Elektrik teknisyeni E.Ç, GDZ Elektrik arıza yönlendirme ekibinden Y.Ü. ile GDZ Elektrik denetimci H.B'nin ise teknik yönden olayda 2. derece etkisi olduğu ifadesi yer aldı.



İZMİR'DE ELEKTRİK AKIMI FACİASI



İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz 2024'te sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) yaşamını yitirmişti.



Bilirkişi raporunda su birikintisi yakınındaki mazgalda GDZ Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyonun bulunmamasının olayın yaşanmasında etkili olduğu belirtilmişti.



İlk etapta haklarında gözaltı kararı verilen 42 şüpheli yakalanmış, bunlardan 13'ü tutuklanmıştı. Yargılama esnasında İZSU çalışanı 2'si tutuklu 6 sanığın memur olmaları nedeniyle dosyası ayrılmış, ara kararda tutuklu 4 sanık tahliye edilmişti.



Mahkeme heyetince yeni bilirkişi oluşturulmuş, 9 Aralık 2024'te ölümlerin yaşandığı yerde yeniden keşif yapılmıştı.