İzmir'de elektrik kesintisi (Ödemiş, Bergama, Bornova, Güzelbahçe): Elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, Ödemiş, Bergama, Bornova, Güzelbahçe, Gaziemir gibi birçok İzmir ilçesine elektrik verilemeyecek. GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş bugün arıza ve çalışma kaynaklı yaşanacak kesintilerin listesini resmi adresinden paylaştı. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrik kesintisi (Ödemiş, Bergama, Bornova, Güzelbahçe): Elektrikler ne zaman gelecek?

GDZ Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 17 Ocak Salı günü 'in bazı ilçelerine elektrik verilemeyecek. 

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları çalışmaları nedeniyle birçok İzmir ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak.

İzmir'de elektrik kesintisi (Ödemiş, Bergama, Bornova, Güzelbahçe): Elektrikler ne zaman gelecek? - 1

17 OCAK KESİNTİ PROGRAMI

ÖDEMİŞ

Başlama Saati: 9:00
Bitiş Saati: 17:00
Durum: Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BERGAMA

Başlama Saati: 9:00
Bitiş Saati: 17:00
Durum: Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BORNOVA

17.01.2023
Başlama Saati: 13:00
Bitiş Saati: 15:00
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

17.01.2023
Başlama Saati: 15:30
Bitiş Saati: 17:30
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BUCA

17.01.2023
Başlama Saati: 9:00
Bitiş Saati: 17:00
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

17.01.2023
Başlama Saati: 12:00
Bitiş Saati: 14:00
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

GAZİEMİR

17.01.2023
Başlama Saati: 12:00
Bitiş Saati: 14:00
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

GÜZELBAHÇE

17.01.2023
Başlama Saati: 9:00
Bitiş Saati: 17:00
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KARABURUN

17.01.2023
Başlama Saati: 9:00
Bitiş Saati: 16:00
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KİRAZ

17.01.2023
Başlama Saati: 9:00
Bitiş Saati: 17:00
Durum: Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KINIK

17.01.2023
Başlama Saati: 9:00
Bitiş Saati: 17:00
Durum: Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KONAK

17.01.2023
Başlama Saati: 13:30
Bitiş Saati: 17:30
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

MENDERES

17.01.2023
Başlama Saati: 9:00
Bitiş Saati: 17:00
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

GDZ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

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