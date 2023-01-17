İzmir'de elektrik kesintisi (Ödemiş, Bergama, Bornova, Güzelbahçe): Elektrikler ne zaman gelecek?

GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 17 Ocak Salı günü İzmir'in bazı ilçelerine elektrik verilemeyecek.
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları çalışmaları nedeniyle birçok İzmir ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak.
17 OCAK KESİNTİ PROGRAMI
ÖDEMİŞ
Başlama Saati: 9:00
Bitiş Saati: 17:00
Durum: Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BERGAMA
Başlama Saati: 9:00
Bitiş Saati: 17:00
Durum: Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA
17.01.2023
Başlama Saati: 13:00
Bitiş Saati: 15:00
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17.01.2023
Başlama Saati: 15:30
Bitiş Saati: 17:30
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BUCA
17.01.2023
Başlama Saati: 9:00
Bitiş Saati: 17:00
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17.01.2023
Başlama Saati: 12:00
Bitiş Saati: 14:00
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
GAZİEMİR
17.01.2023
Başlama Saati: 12:00
Bitiş Saati: 14:00
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
GÜZELBAHÇE
17.01.2023
Başlama Saati: 9:00
Bitiş Saati: 17:00
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KARABURUN
17.01.2023
Başlama Saati: 9:00
Bitiş Saati: 16:00
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KİRAZ
17.01.2023
Başlama Saati: 9:00
Bitiş Saati: 17:00
Durum: Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KINIK
17.01.2023
Başlama Saati: 9:00
Bitiş Saati: 17:00
Durum: Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KONAK
17.01.2023
Başlama Saati: 13:30
Bitiş Saati: 17:30
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
MENDERES
17.01.2023
Başlama Saati: 9:00
Bitiş Saati: 17:00
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları