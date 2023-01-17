İzmir'de elektrik kesintisi (Ödemiş, Bergama, Bornova, Güzelbahçe): Elektrikler ne zaman gelecek?

GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 17 Ocak Salı günü İzmir'in bazı ilçelerine elektrik verilemeyecek.



Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları çalışmaları nedeniyle birçok İzmir ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak.

17 OCAK KESİNTİ PROGRAMI



ÖDEMİŞ



Başlama Saati: 9:00

Bitiş Saati: 17:00

Durum: Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları



BERGAMA



Başlama Saati: 9:00

Bitiş Saati: 17:00

Durum: Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları



BORNOVA



17.01.2023

Başlama Saati: 13:00

Bitiş Saati: 15:00

Durum: Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları



17.01.2023

Başlama Saati: 15:30

Bitiş Saati: 17:30

Durum: Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları



BUCA



17.01.2023

Başlama Saati: 9:00

Bitiş Saati: 17:00

Durum: Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları



17.01.2023

Başlama Saati: 12:00

Bitiş Saati: 14:00

Durum: Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları



GAZİEMİR



17.01.2023

Başlama Saati: 12:00

Bitiş Saati: 14:00

Durum: Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları



GÜZELBAHÇE



17.01.2023

Başlama Saati: 9:00

Bitiş Saati: 17:00

Durum: Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları



KARABURUN



17.01.2023

Başlama Saati: 9:00

Bitiş Saati: 16:00

Durum: Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları



KİRAZ



17.01.2023

Başlama Saati: 9:00

Bitiş Saati: 17:00

Durum: Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları



KINIK



17.01.2023

Başlama Saati: 9:00

Bitiş Saati: 17:00

Durum: Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları



KONAK



17.01.2023

Başlama Saati: 13:30

Bitiş Saati: 17:30

Durum: Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları



MENDERES



17.01.2023

Başlama Saati: 9:00

Bitiş Saati: 17:00

Durum: Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları



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