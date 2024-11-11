İzmir'de elektrik sobası faciası: Beş kardeş çıkan yangında can verdi

Bu sırada, hurda toplamaktan döndüğü öğrenilen anne de eve geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

5 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ Dumandan etkilendiği belirlenen aynı odadaki beş kardeşten üçü olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki kardeş ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybedenlerin Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) olduğu öğrenildi. Olay sonrası hastaneye gelen ve ayakta durmakta güçlük çeken anne Melisa Sinem Akcan (27) fenalaştı.

ANNE KAPIYI KİLİTLEYİP HURDA TOPLAMAYA GİTMİŞ

Yangınla ilgili yapılan ilk incelemede kapının kilitli olduğu belirlendi.

Araştırmada eşi cezaevinde bulunan anne Melisa Akcan’ın geçimini sağlamak için kapıyı çocukların üzerine kilitledikten sonra hurda toplamaya gittiği ortaya çıktı.

Bu sırada sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktığı ve çocukların üçünün olay yerinde zehirlenerek, ikisinin ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden beş kardeşin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Cenazelerin burada yapılacak olan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

ANNE HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Hastanede tedavi gören anne Akcan hakkında, soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Anne Akcan'ın hastanede tedavi göreceği, tedavisi sonrası emniyete götürüleceği belirtildi.