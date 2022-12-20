İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ elektrik 20 Aralık tarihli su kesintisi programı

GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 20 Aralık 2022 Salı günü İzmir'in belirli ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Aliağa, Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca, Ceşme, Foça, Karşıyaka, Ödemiş, Selçuk'un bazı ilçelerine su verilemiyor. GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş , elektrik kesintisi verilemeyecek ilçeleri ve mahalleleri paylaştı.

Yapılan açıklamada; "Planlı (bildir​​​imli) kesintiler; şirketimiz​​​in enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce kurumsal web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır." denildi.

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