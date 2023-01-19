İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? (GEDİZ elektrik kesintisi programı: Kiraz, Kınık, Karaburun...)

İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, birçok İzmir ilçesine elektrik verilemeyecek. Balçova, Bergama, Buca, Çeşme, Foça'nın bazı mahallelerine bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek.

19 OCAK ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI



BALÇOVA



19.01.2023

Başlama Saati: 9:00

Bitiş Saati: 11:00

Durum: Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları



BERGAMA



19.01.2023

Başlama Saati: 9:00

Bitiş Saati: 17:00

Durum: Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları



BUCA



19.01.2023

Başlama Saati: 9:00

Bitiş Saati: 14:00

Durum: Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları



ÇEŞME



19.01.2023

Başlama Saati: 9:00

Bitiş Saati: 12:00

Durum: Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları



FOÇA



19.01.2023

Başlama Saati: 13:00

Bitiş Saati: 15:30

Durum: Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları



KARABURUN



19.01.2023

Başlama Saati: 9:00

Bitiş Saati: 17:00

Durum: Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları



KİRAZ



19.01.2023

Başlama Saati: 9:15

Bitiş Saati: 17:15

Durum: Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları



KINIK



19.01.2023

Başlama Saati: 9:00

Bitiş Saati: 17:00

Durum: Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları



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