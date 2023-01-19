İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? (GEDİZ elektrik kesintisi programı: Kiraz, Kınık, Karaburun...)

İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, birçok İzmir ilçesine elektrik verilemeyecek. Balçova, Bergama, Buca, Çeşme, Foça'nın bazı mahallelerine bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek.
19 OCAK ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
BALÇOVA
19.01.2023
Başlama Saati: 9:00
Bitiş Saati: 11:00
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BERGAMA
19.01.2023
Başlama Saati: 9:00
Bitiş Saati: 17:00
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BUCA
19.01.2023
Başlama Saati: 9:00
Bitiş Saati: 14:00
Durum: Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÇEŞME
19.01.2023
Başlama Saati: 9:00
Bitiş Saati: 12:00
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
FOÇA
19.01.2023
Başlama Saati: 13:00
Bitiş Saati: 15:30
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KARABURUN
19.01.2023
Başlama Saati: 9:00
Bitiş Saati: 17:00
Durum: Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KİRAZ
19.01.2023
Başlama Saati: 9:15
Bitiş Saati: 17:15
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KINIK
19.01.2023
Başlama Saati: 9:00
Bitiş Saati: 17:00
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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