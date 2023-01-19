İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? (GEDİZ elektrik kesintisi programı: Kiraz, Kınık, Karaburun...)

GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 19 Ocak Perşembe günü İzmir'in bazı ilçelerine elektrik verilemeyecek. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları çalışmaları nedeniyle birçok İzmir ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak.

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? (GEDİZ elektrik kesintisi programı: Kiraz, Kınık, Karaburun...)

İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, birçok İzmir ilçesine elektrik verilemeyecek. Balçova,  Bergama,  Buca, Çeşme, Foça'nın bazı mahallelerine bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek.

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? (GEDİZ elektrik kesintisi programı: Kiraz, Kınık, Karaburun...) - 1

19 OCAK KESİNTİSİ PROGRAMI

BALÇOVA

19.01.2023
Başlama Saati: 9:00
Bitiş Saati: 11:00
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BERGAMA

19.01.2023
Başlama Saati: 9:00
Bitiş Saati: 17:00
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BUCA

19.01.2023
Başlama Saati: 9:00
Bitiş Saati: 14:00
Durum: Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÇEŞME

19.01.2023
Başlama Saati: 9:00
Bitiş Saati: 12:00
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

FOÇA

19.01.2023
Başlama Saati: 13:00
Bitiş Saati: 15:30
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KARABURUN

19.01.2023
Başlama Saati: 9:00
Bitiş Saati: 17:00
Durum: Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KİRAZ

19.01.2023
Başlama Saati: 9:15
Bitiş Saati: 17:15
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KINIK

19.01.2023
Başlama Saati: 9:00
Bitiş Saati: 17:00
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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