İzmir’de ESHOT grevi! Otobüs şoförleri iş bıraktı, duraklar ve trafikte yoğunluk oluştu

İzmir’de, Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü’ne bağlı otobüs şoförlerinin iş bırakma eylemi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.



Belediye iştiraki şirketlerde çalışanların, maaşlarının bir kısmının ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle dün başlattıkları iş bırakma eylemi bu sabah da sürdü.



Otobüs şoförleri, sabah 06.00-07.00 saatlerinde sefere çıkmadı.



TRAFİKTE YOĞUNLUK OLUŞTU



Otobüs duraklarında kalabalık oluşurken bazı vatandaşların otobüs yerine kendi araçlarını kullanmaları nedeniyle trafikte de yoğunluk gözlendi.



İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, senato kararıyla bugün yapılması planlanan dönem sonu sınavlarının, ESHOT seferlerinin yapılamayacak olması nedeniyle ertelendiği duyuruldu.



BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI



İzmir Büyükşehir Belediyesi, otobüs şoförlerinin grevine ilişkin bir açıklama yaptı.



“İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Hazine payından yapılan kesinti nedeniyle yaşanan geçici ödeme krizini gerekçe göstererek yetkili sendikaların bir kısmı hukuksuz şekilde eyleme gitmiştir.” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



“Şehrimizde metro, tramvay ve gemi seferleri normal tarifelerinde devam etmektedir. İzmir Belediyesi Elektrik Su, Havagazı, Otobüs ve Troleybüs Umum Müdürlüğü (ESHOT) seferlerinde ise kısmi sıkıntı yaşanmaktadır.



Ortaya çıkan bu olağanüstü süreci en kısa sürede normale döndüreceğimizi bilginize sunarız.”