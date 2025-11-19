İzmir'de eşini katleden kişi intihar etti

İzmir'deki kadın cinayeti, saat 20.00 sıralarında 30 Ağustos Mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Özcan Yüzkar, tartıştığı eşi Münire Yüzkar’ı tabancayla vurdu. Kadın yere yığılırken Özcan Yüzkar, aynı silahla kendisine ateş etti.



Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Münire Yüzkar’ın hayatını kaybettiği saptandı. Ağır yaralı olduğu belirlenen Özcan Yüzkar ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.