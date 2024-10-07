İzmir’de eski eşe sokak ortasında silahlı saldırı: Durumu kritik

İzmir’in Çiğli ilçesinde, eski eşi tarafından sokakta tabancayla vurulan kadın hastaneye kaldırıldı.



Güzeltepe Mahallesi 8424 Sokak’ta, 06.30 sıralarında işe gitmek için evinden çıkan Özge P., eski eşi S.Y. tarafından silahla yaralandı.