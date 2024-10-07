İzmir’de eski eşe sokak ortasında silahlı saldırı: Durumu kritik
Kadına şiddet haberi bu kez İzmir’den geldi. Özge P. isimli kadın, Çiğli’de eski eşi tarafından sokak ortasında tabancayla vuruldu. Hastaneye kaldırılan kadının durumu kritik. Polis, silahlı saldırının ardından kaçan S.Y.’yi arıyor.
İzmir’in Çiğli ilçesinde, eski eşi tarafından sokakta tabancayla vurulan kadın hastaneye kaldırıldı.
Güzeltepe Mahallesi 8424 Sokak’ta, 06.30 sıralarında işe gitmek için evinden çıkan Özge P., eski eşi S.Y. tarafından silahla yaralandı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Özge P., sağlık ekiplerince Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan Özge P.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- İzmir Çiğli
- Kadına şiddet
- Silahlı Saldırı
- İzmir