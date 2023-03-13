İzmir'de eski koca dehşeti

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, S.G'yi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, A.G'yi de İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.



Ağır yaralanan A.G, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Polis ekiplerine teslim olan D.Y'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.