İzmir'de ev yıkımında 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Alaçatı Mahallesi'nde yürütülen yıkım çalışması esnasında 17 yaşındaki S.C.E., duvar blokunun çarpması sonucu ağır yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince Çeşme Devlet Hastanesine kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili yıkım çalışmasında görevli E.Ç. (45) ve M.Ü. (41) hakkında adli tahkikat başlatıldı.



Konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.