İzmir'de evinde ölü bulunan kadının katili arkadaşı çıktı

Dumlupınar Mahallesi'nde Fidan Çakır'ın (28) ölü bulunmasıyla ilgili çalışma başlatan polis, olayın 11 Ekim'de meydana geldiğini, Çakır'ın boyun bölgesinden aldığı bıçak darbeleri sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Çakır'ın arkadaşı D.E. (31) olduğunu tespit etti.

Olayın ardından önce Muğla'ya ardından İstanbul'a gittiği belirlenen şüpheli kadın, İstanbul'da kaldığı otel odasında yakalandı.

İzmir'e getirilen D.E'nin ifadesinde, Çakır ile evde alkol aldıklarını, daha sonra aralarında kavga çıktığını, kendisini öldürüceğini düşündüğü için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.



D.E. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



D.E'nin Muğla'ya korsan taksiyle gittiğini tespit eden polis, korsan taksicilik yapan kişiye de 64 bin lira idari para cezası uyguladı, araç trafikten men edildi.



NE OLMUŞTU?



Dumlupınar Mahallesi 89 Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden Fidan Çakır'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, eve gelen ekipler vücudunda kesi izleri bulunan Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.