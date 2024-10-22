İzmir'de evinin önünde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

İddiaya göre, Evka 2 Mahallesi 6800 Sokak'ta ikamet eden Serdar Çakmak ile daha önce aralarında husumet bulunan G.Z. arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine G.Z, tabancayla Çakmak'a ateş ederek kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralanan Çakmak, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılmadı.



Ekipler, G.Z'yi suç aleti tabancayla gözaltına aldı.