İzmir'de fabrika yangını

İzmir'in Menderes ilçesi Akçaköy Mahallesi'ndeki fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangın kısa sürede büyüdü, bitişiğindeki imalathane bölümüne ve bir otomobile sıçradı.



Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

