İzmir'de fabrika yangını

İzmir'de bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.04.2022 - 21:18 | Son Güncelleme : 25.04.2022 - 23:15

İzmir'de fabrika yangını

'in Tire ilçesinde bir kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Tire-Ödemiş kara yolundaki bir kağıt fabrikasında hurda kağıtların depolandığı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesinin ardından fabrika çalışanları itfaiyeye haber verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin yaptığı 2 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

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