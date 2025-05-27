İzmir'de fabrika yangını: Alevler büyüdü, işçiler tahliye edildi
İzmir'de sandalye fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.
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İzmir'in Torbalı ilçesinde faliyet gösteren bir sandalye fabrikasında yangın çıktı.
Pancar Mahallesi'nde bulunan fabrikadaki yangın saat 15.00'te başladı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, işçiler fabrikadan tahliye edildi.
İhbarla fabrikaya çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.
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