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İzmir’de fabrikada patlama: Bir ölü, dört ağır yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir fabrikada patlama meydana geldi. Patlamada bir işçi yaşamını yitirdi, dört işçi de yaralandı. Yaralı işçilerin durumunun ağır olduğu bildirildi.

İzmir’de fabrikada patlama: Bir ölü, dört ağır yaralı

’de bir fabrikada meydana geldi.

Olay, sabah saatlerinde Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamayla birlikte yangın çıktı.

İzmir’de fabrikada patlama: Bir ölü, dört ağır yaralı - 1

BİR İŞÇİ ÖLDÜ, DÖRT İŞÇİ AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürürken sağlık ekiplerince yapılan kontrolde dört işçinin ağır yaralandığı, işçi İbrahim A.’nın da yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralı işçiler ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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